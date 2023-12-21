



Из-за атак хути: в IKEA предупредили о возможных задержках в доставке товаров

Шведская производственно-рознично торговая группа IKEA предупредила, что изменение маршрутов кораблей с грузами, которое было принято многими компаниями во избежание нападений йеменских хути в Красном море, может привести к задержкам доставки товаров.



В магазинах даже возможна такая ситуация, что будут пустовать полки из-за проблем с логистикой.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Маршруты теперь проходят вдоль африканского континента, из-за чего срок перевозок может увеличиться на неделю. Более того, это приведет к дополнительным рассходам на сотни тысяч долларов на топливо.



"Ситуация приведет к задержкам и может привести к ограничению доступности определенных продуктов IKEA. Тем временем мы оцениваем другие варианты поставок, чтобы обеспечить доступность нашей продукции, и продолжаем внимательно следить за развитием ситуации", — сказано в заявлении.