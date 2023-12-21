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Из-за атак хути: в IKEA предупредили о возможных задержках в доставке товаров
21.12.2023 21:06 Алина Груднева

Из-за атак хути: в IKEA предупредили о возможных задержках в доставке товаров

Шведская производственно-рознично торговая группа IKEA предупредила, что изменение маршрутов кораблей с грузами, которое было принято многими компаниями во избежание нападений йеменских хути в Красном море, может привести к задержкам доставки товаров.

В магазинах даже возможна такая ситуация, что будут пустовать полки из-за проблем с логистикой.

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Маршруты теперь проходят вдоль африканского континента, из-за чего срок перевозок может увеличиться на неделю. Более того, это приведет к дополнительным рассходам на сотни тысяч долларов на топливо.

"Ситуация приведет к задержкам и может привести к ограничению доступности определенных продуктов IKEA. Тем временем мы оцениваем другие варианты поставок, чтобы обеспечить доступность нашей продукции, и продолжаем внимательно следить за развитием ситуации", — сказано в заявлении.

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