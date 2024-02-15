



Ирландия пожертвует €20 млн UNRWA из-за жалоб главы агентства

Ирландия объявила о намерении предоставить 20 миллионов евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.



Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Мишель Мартин в ходе переговоров с главой UNRWA Филиппом Лазарини, который пожаловался, что без финансирования организация "уйдет в минус" уже в следующем месяце.



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"Мы являемся свидетелями гуманитарной катастрофы в Газе. Люди остро нуждаются в самых элементарных жизненно важных вещах – еде, воде, жилье. В этих ужасающих условиях, перед перспективой дальнейшей военной эскалации, UNRWA представляет собой основу для гуманитарного реагирования", - сказали в Ирандии.



Что примечательно, в прошлом году Ирландия предоставила агентству 18 миллионов евро.

