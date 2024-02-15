



Глава UNRWA бьет тревогу: агентство уйдет "в минус"

Если ситуация с приостановкой главными донорами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам сохранится, то денежные потоки UNRWA в следующем месяце станут отрицательными, а в апреле финансовые проблемы усугубятся.



Об этом сообщил глава агентства Филипп Лаззарини в комментарии ирландскому телеканалу RTE.



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"Мы получим отрицательный денежный поток с марта, а затем он ускорится в апреле", - пожаловался он.



Напомним, что главные доноры агентства заморозили финансирование UNRWA на фоне обвинений в адрес сотрудников агентства в участии в резне 7 октября.

