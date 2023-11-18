Новости » Экономика
Иран: Boeing и Airbus ремонтируют свои самолеты у нас
18.11.2023 12:51 Катя Шульц

Иран: Boeing и Airbus ремонтируют свои самолеты у нас

Мохаммад Мохаммадибахш, глава Организации гражданской авиации Ирана сказал, что страны из Латинской Америки, Европы и Азии привозят свои самолеты в Иран для ремонта и технического обслуживания или отправляют двигатели своих самолетов в Иран для капитального ремонта.

Также в Иран для ремонта и технического обслуживания отправляются самолеты Boeing и Airbus.

В течение многих лет из-за санкций иранские самолеты не отправлялись в другие страны для ремонта и технического обслуживания, поскольку Иран превратился в пункт назначения для капитального ремонта самолетов других стран.

В другом месте своего выступления Мохаммадибахш сказал, что его организация добивается увеличения количества прямых рейсов между Ираном и Туркменистаном.

По его словам, САО дало указание Qeshm Air запустить два еженедельных рейса в Ашхабад, начиная с прошлой недели.

Между официальными лицами двух стран ведутся переговоры по увеличению количества рейсов, сказал он, добавив, что в ближайшее время между Ираном и Туркменистаном будет подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы