



Иран: Boeing и Airbus ремонтируют свои самолеты у нас

Мохаммад Мохаммадибахш, глава Организации гражданской авиации Ирана сказал, что страны из Латинской Америки, Европы и Азии привозят свои самолеты в Иран для ремонта и технического обслуживания или отправляют двигатели своих самолетов в Иран для капитального ремонта.



Также в Иран для ремонта и технического обслуживания отправляются самолеты Boeing и Airbus.



В течение многих лет из-за санкций иранские самолеты не отправлялись в другие страны для ремонта и технического обслуживания, поскольку Иран превратился в пункт назначения для капитального ремонта самолетов других стран.



В другом месте своего выступления Мохаммадибахш сказал, что его организация добивается увеличения количества прямых рейсов между Ираном и Туркменистаном.



По его словам, САО дало указание Qeshm Air запустить два еженедельных рейса в Ашхабад, начиная с прошлой недели.



Между официальными лицами двух стран ведутся переговоры по увеличению количества рейсов, сказал он, добавив, что в ближайшее время между Ираном и Туркменистаном будет подписан меморандум о взаимопонимании.



Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.



