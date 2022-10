Инфляция в еврозоне бьет новые рекорды

Инфляция в еврозоне достигла двузначных цифр и еще одного нового рекордного максимума в сентябре, поскольку последствия войны в Украине продолжают наносить тяжелый урон европейской экономике.



По оценкам Евростата, инфляция в 19 странах еврозоны достигла 10,0% в сентябре по сравнению с 9,1% в августе. Об этом сообщает Euronews.



Наиболее сильно пострадали страны Балтии: уровень инфляции составил 24,2%, 22,5% и 22,4% в Эстонии, Литве и Латвии соответственно. Самый низкий показатель в 6,2% наблюдается во Франции, за ним следуют Мальта и Финляндия (7,3% и 8,4%).





Euro area #inflation up to 10.0% in September 2022: energy +40.8%, food, alcohol & tobacco +11.8%, other goods +5.6%, services +4.3% - flash estimate https://t.co/6PNYzrCwCS pic.twitter.com/NlnZGeoewp