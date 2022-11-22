



Индонезии помогут отказаться от угля

Ряд стран, в том числе США и Япония, привлекут 20 млрд долларов государственного и частного финансирования, чтобы помочь Индонезии закрыть угольные электростанции, пишет Reuters.



Разрабатывавшееся более года партнерство по индонезийскому справедливому энергетическому переходу (JETP) "вероятно, является крупнейшим партнерством в сфере климатического финансирования", заявил журналистам представитель Министерства финансов США.



Чтобы получить доступ к грантам и ссудам на льготных условиях в размере 20 млрд долларов, Индонезия обязалась ограничить выбросы в энергетическом секторе на уровне 290 млн тонн к 2030 году с пиком в том же году. Страна также поставила своей целью достичь нулевых выбросов в своем энергетическом секторе к 2050 году и удвоить темпы развертывания возобновляемых источников энергии, чтобы на них приходилось не менее 34% всей электроэнергии к 2030 году.



"Мы создали платформу для сотрудничества, которая может действительно перевести энергетический сектор Индонезии из угля на возобновляемые источники энергии и поддержать значительный экономический рост", – сказал специальный уполномоченный Президента США по климату Джон Керри.