



Glovo сокращает персонал: кого затронут увольнения

Испанская компания Glovo присоединяется к ряду других известных компаний, объявивших о сокращениях рабочих мест.



В компании объявили о планах уволить около 250 сотрудников по всему миру из-за падения заказов и неэффективности, сообщает Reuters.



Увольнения, которые в основном коснутся офисов Glovo в Барселоне, означают сокращение глобальной рабочей силы компании на 6,5%.



"Решение об увольнении в значительной степени повлияет на штаб-квартиру компании в Барселоне в таких сферах, как функции поддержки бизнеса, подбор персонала и данные. Это не повлияет на курьеров, сборщиков или штатных работников", – заявил исполнительный директор Оскар Пьер.