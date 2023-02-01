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Glovo сокращает персонал: кого затронут увольнения
01.02.2023 20:55 Ольга Белозерова

Glovo сокращает персонал: кого затронут увольнения

Испанская компания Glovo присоединяется к ряду других известных компаний, объявивших о сокращениях рабочих мест.

В компании объявили о планах уволить около 250 сотрудников по всему миру из-за падения заказов и неэффективности, сообщает Reuters.

Увольнения, которые в основном коснутся офисов Glovo в Барселоне, означают сокращение глобальной рабочей силы компании на 6,5%.

"Решение об увольнении в значительной степени повлияет на штаб-квартиру компании в Барселоне в таких сферах, как функции поддержки бизнеса, подбор персонала и данные. Это не повлияет на курьеров, сборщиков или штатных работников", – заявил исполнительный директор Оскар Пьер.

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