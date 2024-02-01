Глава Boeing признает, что впереди "серьезный вызов"
Компания Boeing столкнулась с "серьезными трудностями" и неопределенными перспективами, пытаясь восстановить доверие, признал ее глава Дэйв Калхун, объявляя в среду, 31 января последние финансовые результаты компании.
Доверие к компании пошатнулось после того, как панель одного из ее самолетов 737 Max 9 отломилась в воздухе.
Этот инцидент вновь вызвал вопросы спустя пять лет после двух смертельных случаев с другой версией самолетов.
Мистер Калхун пытается показать, что компания серьезно относится к ситуации.
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На встрече с финансовыми аналитиками он принес извинения и заявил, что компания берет на себя ответственность, независимо от того, к какому выводу придет официальное расследование причин инцидента.
"Мы сами создали эту проблему и понимаем это", - сказал он. "Мы просто должны работать лучше".