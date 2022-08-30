



"Газпром" еще больше сократит поставки газа французской Engie

Французская энергетическая компания Engie заявила, что 30 августа "Газпром" проинформировал ее о немедленном сокращении поставок газа. Никаких подробностей о характере спора с "Газпромом" компания не предоставила.



В сообщении говорится, что поставки российского газа уже существенно сократились с тех пор, как Москва начала неспровоцированную войну против Украины в конце февраля.



"Совершенно очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия войны, и мы должны быть готовы к наихудшему сценарию полного прекращения поставок", — заявила французскому радио "Интер" министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше.



Engie заявила, что приняла меры, чтобы защитить себя.



"Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных требований, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны "Газпрома"", — сообщил представитель компании.



"Газпром" уже уведомил Европу о том, что перекроет газопровод "Северный поток-1" в Германию с 31 августа по 2 сентября для технического обслуживания. Отключение усилило опасения, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на западные страны и разрушить их единство в санкциях против нее из-за войны в Украине, которую Москва называет "специальной военной операцией".