



Газ в Европе стремительно дешевеет: цена обвалилась почти на 12%

Цены на газ в Европе стремительно падают. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 11,82%, достигнув 847,35 евро за тыс. куб. м.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.



Отмечается, что стоимость газа впервые с 21 февраля упала ниже отметки в 850 долларов.



По информации Bloomberg, газ дешевеет на фоне аномально теплой погоды в Европе. Если в дальнейшем не будет экстремальных похолоданий, то Европе удастся избежать кризиса.

