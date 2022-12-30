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Газ в Европе стремительно дешевеет: цена обвалилась почти на 12%
30.12.2022 16:05 Ольга Белозерова

Газ в Европе стремительно дешевеет: цена обвалилась почти на 12%

Цены на газ в Европе стремительно падают. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 11,82%, достигнув 847,35 евро за тыс. куб. м.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

Отмечается, что стоимость газа впервые с 21 февраля упала ниже отметки в 850 долларов. 

По информации Bloomberg, газ дешевеет на фоне аномально теплой погоды в Европе. Если в дальнейшем не будет экстремальных похолоданий, то Европе удастся избежать кризиса. 
 

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