



Ford сократит 3 800 инженеров и административных сотрудников в Европе

Компания Ford планирует сократить 3 800 рабочих мест в сфере разработки продукции и административного управления в Европе в ближайшие три года, сообщила компания во вторник, ссылаясь на растущие расходы и необходимость более компактной структуры в связи с переориентацией производства на электромобили.



Около 2 300 рабочих мест будет сокращено на предприятиях автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1 300 - в Великобритании и 200 - в других странах Европы, сообщила компания, добавив, что намерена добиться сокращения за счет добровольных программ.



Новость стала ударом для профсоюзов, которые в конце января заявили, что наихудшим сценарием является сокращение 2500 рабочих мест в Европе в сфере разработки продукции и еще 700 рабочих мест в административном аппарате.



Сокращения были необходимы для "оживления бизнеса в Европе", говорится в заявлении Ford.



Представитель Ford также заявил, что производительность труда инженеров в Европе на 25-30% ниже, чем должна быть.



Американский концерн сохранит в регионе около 3 400 инженеров, которые будут опираться на основные технологии, предоставленные их американскими коллегами, и адаптировать их для европейских клиентов.



Компания добавила, что в стратегии электрификации ничего не изменилось: цель предложить полностью электрический автопарк в Европе к 2035 году остается в силе.