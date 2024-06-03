



The Financial Times: Китай потребовал у Путина газ по внутрироссийским ценам

Во время визита Путина в Китай он обсуждал с Си Цзиньпином три вопроса: саммит в Швейцарии, газопровод и активность китайских банков в России.



Уже известно, что Китай на саммит не поедет.



От идеи совместного газопровода русские отказались быстро. "Китай попросил назначить цену, близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода", - говорится в статье The Financial Times .



Пекин несгибаем в отношении газопровода. И это только подчеркивает то, что конфликт в Украине привел к тому, что Путин все больше зависит от Си в вопросах экономической поддержки.



Третья тема обсуждений - усиление активности китайских банков в России (будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности). Отмечается, что такие банки сразу попадут под санкции США. Поэтому сотрудничество хоть и остается, но в гораздо меньших масштабах, чем Россия ожидала и запрашивала.



