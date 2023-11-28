



Еврокомиссия: запрет на алмазы из России согласован

СМИ ознакомились с копией проекта, в котором сказано, что новые санкции коснутся алмазов России.



Торговля алмазами добытыми в России, которые перевозят транзитом или экспортируют из России, а также алмазов, обработанных в третьих странах и ювелирных изделий с бриллиантами будет запрещена.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Европейская комиссия одобрила предложение, которое будет передано странам- членам ЕС для одобрения в ближайшие дни.



