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Еврокомиссия: запрет на алмазы из России согласован
28.11.2023 15:34 Катя Шульц

Еврокомиссия: запрет на алмазы из России согласован

СМИ ознакомились с копией проекта, в котором сказано, что новые санкции коснутся алмазов России. 

Торговля алмазами добытыми в России, которые перевозят транзитом или экспортируют из России, а также алмазов, обработанных в третьих странах и ювелирных изделий с бриллиантами будет запрещена.
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Европейская комиссия одобрила предложение, которое будет передано странам- членам ЕС для одобрения в ближайшие дни.

 

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