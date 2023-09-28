



Elbit Systems поставит танковые снаряды в страну НАТО на 115 млн долларов

Израильская компания Elbit Systems объявила на этой неделе, что выиграла контракт на сумму около 115 миллионов долларов на поставку снарядов для танков страны-члена Североатлантического альянса (НАТО).



Контракт будет действовать в течение трех лет и включает варианты будущей пролонгации.



“Для нас большая честь решение еще одного члена НАТО вооружить свои танки инновационными 120-мм боеприпасами Elbit Systems”, – заявил Иегуда Веред, генеральный директор израильской компании. “Контракт обеспечивает сильный вотум доверия нашему портфелю современных боеприпасов”.



На прошлой неделе компания сообщила, что получила контракт на 95 миллионов долларов на поставку барражирующих боеприпасов SkyStriker в европейскую страну. Контракт будет выполняться в течение двух лет. В рамках контракта Elbit Systems поставит несколько сотен единиц SkyStriker.



В марте этого года компания Elbit объявила, что получила еще один контракт от страны-члена НАТО на общую сумму 252 миллиона долларов по снабжению вооруженных сил европейской страны системами реактивной артиллерии.



В НАТО уже есть несколько стран, которые подписали контракты с израильскими компаниями на фоне российского вторжения в Украину. Например, Германия собирается инвестировать не менее 3,5 млрд долларов в приобретение ракет-перехватчиков Arrow 3, разработанных компанией Israel Aerospace Industries (IAI).