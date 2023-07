Из-за войны в Украине: Египет строит искусственную реку параллельно Нилу – фото

Египет в рамках проекта New Delta возводит искусственную реку параллельно Нилу стоимостью 5,2 миллиарда долларов. Власти страны утверждают, что проект поможет расширить сельскохозяйственные угодья и уменьшит потребность в импорте продовольствия и пшеницы. Об этом пишет Middleeastmonitor.



New Delta включает в себя создание трех каналов, один из которых предназначен для транспортировки огромного объема примерно 10 миллионов кубических метров воды из рукава Рашида Нила.



Российское вторжение в Украину привело к глобальному скачку цен на пшеницу, в результате чего Египет испытывает трудности, поскольку он является крупнейшим в мире импортером пшеницы. В 2021 году Россия и Украина обеспечивали Египту 80% необходимого импорта зерна.



Власти страны заявили, что вода для искусственной реки будет поступать из переработанных сельскохозяйственных дренажных и подземных вод.

ЮНИСЕФ предупредил, что Египет может исчерпать запасы воды до 2025 года.

