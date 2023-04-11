



Драматические перемены на рынке подержанных автомобилей в Израиле

В течение последних двух лет - вопреки всякой логике - цены на подержанные автомобили в Израиле росли. И сейчас, впервые с тех пор тенденция меняется на противоположную. Данные автомобильного прайс-листа Yad2 за март месяц показывают снижение цен на подержанные автомобили в последнем квартале.



Например, цены на подержанную Toyota Corolla снизились на 8% с декабря, цена на подержанный Renault Megane Grand Coupe снизилась на 7% за тот же период. Кроме того, цена подержанной Mazda 3 снизилась на 3%.



"Впервые за два года мы наблюдаем начало умеренного снижения цен", - сказала вице-президент по маркетингу Yad2 Айелет Ницан, - "Мы проверили прайслисты на 2020-2022 годы и увидели, что в последнем квартале цены на семейные и представительские автомобили снизились примерно на 4%".



Ницан добавил, что цены на джипы и кроссоверы снизились примерно на 2%. В очень популярном в Израиле семействе кроссоверов снижение цен наблюдается более чем у 70% моделей: Peugeot 2008 подешевел примерно на 5%, Mazda CX - на 3%, Hyundai Ioniq - на 3%.



"Есть несколько факторов, которые привели к тому, что рынок начинает меняться, - объясняет Амир Вайншток с сайта carzone, - Первый заключается в том, что запасы и производство начинают наверстывать отставание, которое образовалось около двух лет назад из-за вируса короны - и оно еще больше усилилось после вируса короны после войны в Украине. Мы видим, что производители постепенно начинают преодолевать этот разрыв, и на рынки поступает все больше и больше автомобилей".



"Помимо этого, есть очень существенный фактор, который действует на глобальном уровне - и это повышение процентных ставок", - добавил Вайншток, - "Смысл повышения в том, что кредиты дорожают и финансирование автомобилей становится дороже, а это значит, что все больше людей дважды подумают о том, хотят ли они взять финансирование или подождать с подержанным автомобилем".



Эта тенденция прослеживается и в мире - значительное снижение цен на подержанные автомобили также наблюдается в Китае, США, Германии и Великобритании.