



Дантистам нужно ускориться: Минздрав Беларуси установил нормы времени на услуги

В Минздраве республики пообещали снижение стоимости стоматологических услуг за счет пересмотра норм времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги.



Судя по постановлению ведомства, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале, белорусским стоматологам придется ускориться – делать анестезию, ставить пломбы и даже вырывать зубы нужно будет быстрее. По логике властей, тогда пациентам платить придется меньше.



200-страничным документом определяются нормы времени и расхода материалов на платные медицинские услуги. Регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг вводится с 1 ноября 2023 года, чтобы “повысить доступность платных стоматологических услуг для населения”. Мера будет касаться и государственных, и частных клиник.



Как пояснили в Минздраве, главная цель нововведения – “сформировать справедливые цены, однако качество услуг не должно снизиться”. Для этого эксперты, в том числе представители частного бизнеса, пересмотрели нормы времени на работу и расходов на материалы.