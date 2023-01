ColaPhone: Coca-Cola создаст свой смартфон

Согласно информации инсайдера Ice Universe, компания Coca-Cola работает над разработкой собственного смартфона. Об этом Ice Universе написал на своей странице в Твиттере, прикрепив изображение будущего устройства.



Как свидетельствуют фото инсайдера, смартфон будет изготовлен в красном цвете, а на тыльной стороне будет нанесен логотип Coca-Cola. Устройство оснастят двойной основной камерой и светодиодной вспышкой. Пока нет никакой информации от официальных источников относительно технических характеристик телефона, который, согласно данным Ice Universe, получит название ColaPhone.



Вариант, при котором Coca-Cola занималась разработкой смартфона самостоятельно, маловероятен. Предполагается, что компания сотрудничает с одним из технологических гигантов, специализирующихся на выпуске мобильных устройств. Впрочем, какая компания стала партнером Coca-Cola, на момент написания новости неизвестно.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0