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ColaPhone: Coca-Cola создаст свой смартфон
25.01.2023 05:20 Наталья Богинская

ColaPhone: Coca-Cola создаст свой смартфон

Согласно информации инсайдера Ice Universe, компания Coca-Cola работает над разработкой собственного смартфона. Об этом Ice Universе написал на своей странице в Твиттере, прикрепив изображение будущего устройства.

Как свидетельствуют фото инсайдера, смартфон будет изготовлен в красном цвете, а на тыльной стороне будет нанесен логотип Coca-Cola. Устройство оснастят двойной основной камерой и светодиодной вспышкой. Пока нет никакой информации от официальных источников относительно технических характеристик телефона, который, согласно данным Ice Universe, получит название ColaPhone.

Вариант, при котором Coca-Cola занималась разработкой смартфона самостоятельно, маловероятен. Предполагается, что компания сотрудничает с одним из технологических гигантов, специализирующихся на выпуске мобильных устройств. Впрочем, какая компания стала партнером Coca-Cola, на момент написания новости неизвестно.

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