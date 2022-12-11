



Число сотрудников TEVA в Израиле сократилось за 10 лет вдвое

В 1980-х годах Teva Pharmaceutical Industries TEVA в Израиле называли “народным капиталом”. Высокий вес акций в индексе Тель-Авивской фондовой биржи означал, что они чаще всего встречаются в инвестиционных портфелях, и можно сказать, что каждый израильтянин прямо или косвенно инвестировал в них.



Текущий вес Teva в индексе Tel Aviv 35 аналогичен весу Bank Leumi, Israel Discount Bank и Bank Hapoalim и ниже, чем у Nice Systems. При стоимости 32,3 миллиарда шекелей Teva в настоящее время занимает пятое место среди компаний в рейтинге после Bank Leumi, Nice Systems, Bank Hapoalim и Israel Chemical Industries.



Летом 2015 года Teva достигла рекордного уровня и приобрела Actavis Generics за 40 миллиардов долларов. Цена акций Teva выросла до 70 долларов, рыночная капитализация компании составила 61 миллиард долларов.



Но приобретение Actavis не пошло на пользу для Teva, превратив ее в компанию с финансовыми трудностями. В начале 2017 года Teva возглавил Каре Шульц из Дании, применив агрессивные меры по повышению эффективности, включая увольнение тысяч сотрудников и прекращение выплаты дивидендов. Недавно Шульц объявил, что уходит на пенсию, а Teva объявила о назначении Ричарда Фрэнсиса на пост генерального директора.



В 2021 году в компании работало около 36 000 человек по всему миру, по сравнению с пиковым показателем в почти 57 000 человек в 2016 году. Только около 10% ее сотрудников, 3600 человек, сейчас находятся в Израиле, что составляет половину от числа сотрудников, занятых в стране в 2012 году.



В последние несколько лет доля глобальной рабочей силы Teva, занятой в Израиле, неуклонно снижалась. Генеральный директор Teva управляет компанией из штаб-квартиры в Израиле. Кроме того, 5 из 12 ТОП менеджеров компании – израильтяне.



С января 2018 года Teva определяется как внутренний эмитент США, и компания обязана отчитываться как американская корпорация, так как приобретение Actavis в 2016 году привело к тому, что более 50% активов фирмы находились в США.



Израильский производитель лекарств Teva и американская компания Allergan выплатили крупную сумму по иску об опиоидах.