



Цены на нефть падают из-за ожиданий снижения спроса

В среду цены на нефть снижаются под давлением растущих опасений слабого спроса.



На Нью-Йоркской товарной бирже цена на нефть West Texas Intermediate WTI потеряла 3% своей стоимости и остановилась на отметке 72,01 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones, это стало самым низким значением с 21 декабря 2021 года.



На Лондонской фьючерсной бирже ICE нефть марки Brent тоже подешевела на 2,18 доллара и опустилась до 77,17 доллара за баррель, что также стало самым низким показателем с декабря прошлого года.



Недавно цены на нефть резко упали на фоне опасений, что ухудшение макроэкономических условий приведет к снижению спроса на энергию.



Вышедшие в среду данные США, свидетельствующие о значительном увеличении запасов бензина и дистиллятов в США, усилили опасения по поводу снижения спроса на топливо.



Управление энергетической информации США EIA в среду сообщило, что общие запасы автомобильного бензина в США увеличились на 5,3 млн баррелей за неделю, а запасы дистиллятного топлива подросли на 6,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали, что отчет покажет увеличение на 2,9 млн баррелей по бензину и на 1,9 млн баррелей по дистиллятам.



По данным EIA, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,2 млн баррелей.





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