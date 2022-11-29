



Почему цена на нефть падает, а цена бензина в Израиле растет

В Израиле в ближайший четверг ожидается повышение цен на бензин, несмотря на падение мировых цен на нефть. Это происходит из-за того, что истек срок действия временного снижения акцизного налога, введенного министром финансов Либерманом в последние месяцы.



На этой неделе налог увеличится на шекель за литр, что приведет к росту цен на топливо. Падение цен на нефть в мире сделает это повышение относительно умеренным - на 60 агорот за литр.



Министерство финансов в последнюю минуту предпринимает попытки смягчить ожидаемый скачок цен на топливо. Министр финансов Авигдор Либерман заинтересован в очередном продлении временной налоговой льготы по акцизному налогу, пусть даже частично, до конца 2022 года.



По оценкам, если эта попытка увенчается успехом и не все снижение будет отменено - цена на топливо вырастет в ночь со среды на четверг примерно на 40 агорот, с 6,46 шекеля за литр до примерно 6,86 шекеля за литр. Если постановление не будет продлено, цена подскочит примерно до 7,20 шекеля за литр.



Согласно обзору компании Leader Capital Markets, отмена налоговой скидки также будет способствовать росту инфляции. По их оценкам, рост цен на энергоносители приведет к повышению цен на электроэнергию для потребителей на 8,2% с января этого года.

