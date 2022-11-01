



Почему падает цена на нефть

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар в понедельник после выхода более низких, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае и опасений, что расширение ограничений на COVID-19 в стране снизит спрос.



Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,17 доллара, или 1,2%, до 94,60 доллара за баррель, продолжив падение на 1,2% в пятницу.

Американская нефть сорта WTI подешевела на 1,25 доллара, или 1,4%, до 86,65 доллара после падения на 1,3% в пятницу.



Как показал официальный обзор, проведенный в понедельник, производственная активность в Китае, крупнейшем мировом импортере сырой нефти, неожиданно упала в октябре. Это было вызвано ослаблением мирового спроса и строгими производственными ограничениями из-за COVID-19. Импорт сырой нефти в Китай за первые три квартала года упал на 4,3% в, что стало первым годовым спадом с 2014 года.