



Цены на хлеб, регулируемые государством, вырастут завтра на 4,9%

После серии недавних повышений цен на продукты на фоне растущей инфляции стало известно, что завтра утром регулируемые государством цены на хлеб вырастут на 4,9%.



Сообщается, что комитет по ценам министерства финансов одобрил запрос пекарен, хотя министр экономики Нир Баркат выступил против этого шага.



В отчетах говорится, что цена стандартной буханки черного хлеба вырастет с 6,7 шекеля до 8,3 шекеля , а цена на булку белого – вырастет с 5,2 шекеля до 6,1 шекеля.