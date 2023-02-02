



Центральные банки мира приобрели больше всего золота с 1967 года

Центральные банки мира приобрели больше всего золота с 1967 года...



По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году они закупили 1136 тонн золота на общую сумму 70 млрд долл., установив новый исторический рекорд за 55 лет наблюдений.



Такой спрос, по мнению экспертов, связан с убежденностью, что драгметалл сохранит свою стоимость в неспокойные времена, а его преимуществом является – в отличие от валют и облигаций – независимость от политики любого правительства или эмитента.



При этом объемы закупок резко выросли во втором полугодии: в течение июля-декабря ЦБ приобрели собственность на 862 тонны золота, тогда как в течение первого полугодия – всего на 274 тонны.



Благодаря рекордному приобретению золота центральными банками мировой спрос на него вырос до 4741 тонн.



Это на 18% больше, чем в 2021 году, и самый высокий годовой показатель с 2011 года.



Всемирный совет по золоту прогнозирует, что в 2023 году объемы покупки золота несколько замедлятся – меньшие резервы ограничат дальнейшие возможности пополнения существующих запасов такими темпами, как наблюдались в 2022 году.