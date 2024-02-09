



Бывший бизнес-партнер Алишера Усманова отказался от гражданства России

Бизнесмен Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, который решил отказаться от гражданства России после начала войны в Украине. Forbes сообщает, что Анисимов сделал это еще в сентябре 2022 года. До сих пор эта информация тщательно скрывалась.



Известно, что Анисимов проживает в Швейцарии, но кроме того у него имеется гражданство Доминики и Хорватии. Первое он приобрел еще в середине 1990-х всего за $60 тыс. Хорватский паспорт Анисимов получил в октябре 2003 года, вложив в недвижимость страны в общей сложности $11 млн.



Миллиардер утверждает, что в России больше никакими активами не владеет, а свою компанию Coalco, а с ней и “Большое Домодедово” он передал менеджерам. Впрочем бизнесмен продолжает посещать Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от той самой “не его” компании “Большое Домодедово”.



Forbes оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд.



