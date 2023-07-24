



Большинство израильских стартапов инициируют переезд за границу - опрос

Почти 70% израильских стартапов предприняли шаги по перемещению части своей деятельности за пределы Израиля из-за опасений по поводу запланированной правительством судебной реформы. Эта цифра взята из опроса, проведенного некоммерческой организацией Start-Up Nation Central, которая стремилась оценить экономический эффект спорных реформ.



Всемирно известный технологический сектор Израиля является одним из основных локомотивов экономического роста страны, на его долю приходится 15% производства, до 50% экспорта и 25% налоговых поступлений.



Обычно не желая комментировать израильскую политику, многие руководители технологических компаний в последние недели критиковали реформы судебной системы, которые продвигаются через Кнессет правой коалицией во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Ранее в этом году около 80% бизнес-лидеров израильского сектора высоких технологий сообщили об отмене встреч с инвесторами из-за попыток правительства принять закон о пересмотре судебной системы.



В опросе, опубликованном в воскресенье, 23 июля, приняли участие сотрудники более 500 израильских высокотехнологичных компаний; 68% респондентов заявили, что их компании "начали предпринимать активные юридические и финансовые шаги, такие как изъятие денежных резервов, перемещение штаб-квартиры и сотрудников за пределы Израиля и увольнения".



"Что касается таких тенденций, как регистрация компании за границей или запуск новых стартапов за пределами Израиля, - это будет трудно обратить вспять", — сказал генеральный директор Start-Up Nation Central Ави Хассон.



Более того, 22% компаний заявили, что они диверсифицировали денежные резервы за пределами Израиля, а 37% инвесторов говорят, что компании изъяли часть своих денежных резервов из финансовой системы Израиля и переместили их за границу.



Опрос был опубликован, когда законодатели начали обсуждать законопроект перед его окончательными чтениями, который не позволит БАГАЦ отменять решения правительства на "основании разумности".