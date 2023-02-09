



Bloomberg: Небывалые инвестиции помогли России пережить год санкций

Россия стремится выйти из экономического кризиса, который грозит привести ее к глубочайшей рецессии за все правление Путина. Компании тратили деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения или на создание новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки. По данным Bloomberg Economics, вопреки первоначальным прогнозам снижения капитальных затрат до 20%, в 2022 году в России вместо этого они увеличились на 6%.



Но будущее для инвестиций стало гораздо более рискованным. Bloomberg Economics прогнозирует, что инвестиции в основной капитал сократятся на 5% в 2023 году – серьезное проблема для экономики, которая, как ожидается, сократится на 1,5%. По словам Ольги Беленькой, экономиста Финама в Москве, снижение корпоративных доходов и давление со стороны санкций остановят импульс и усугубят неопределенность, которая может привести к резкому падению расходов.



“Инвестиции, поддерживаемые правительством и государственными корпорациями, могут еще увеличиться, но инвестиции частного сектора сократятся”, – прогнозирует Беленькая.



Банк России заявил, что подавляющее большинство предприятий либо увеличили инвестиции, либо сохранили их без изменений в 2022 году. Это объясняет, почему объем производства сократился всего на 2%, что намного меньше прогнозируемого экономического коллапса сразу после вторжения в конце февраля.



“Российская рецессия не похожа ни на одну из предыдущих. Во время типичного спада больше всего страдают частные инвестиции, в то время как потребление домохозяйств сокращается меньше. Не в этот раз. По нашим оценкам, эта аномалия исчезнет в 2023 году, поскольку высокая неопределенность и риски ведения бизнеса в России сдерживают инвестиции”, – говорит Александр Исаков, экономист по России.



Пока Россия пыталась справиться с дефицитом, вызванным санкциями, возникли новые частные предприятия, многие из которых опирались на государственные кредиты или субсидии.



Отход от традиционных потребителей в России означал, что Газпрому пришлось удвоить свою инвестиционную программу для финансирования переориентации экспорта на восток. Аналогичная причина побудила производителей нефти вкладывать средства в транспортную инфраструктуру и танкеры.



Изобилие наличных средств означает, что капитал становится доступным для секторов, давно жаждущих инвестиций. Только государственная программа льготного кредитования нацелена на выделение около 4,3 миллиарда долларов малому и среднему бизнесу.



Однако издержки экономической изоляции со временем будут только расти, и вполне вероятно, что Россия променяет самодостаточность на более дорогую продукцию более низкого качества. Для большинства компаний сейчас важнее выживание, чем развитие. Опрос Банка России показал, что среди малого и среднего бизнеса только каждая четвертая фирма готовится к дальнейшему увеличению капитальных затрат. Для крупных компаний треть готова сделать это.