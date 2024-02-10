



Barclays прекращает прямое финансирование новых месторождений нефти и газа

Barclays объявил, что больше не будет предоставлять прямое финансирование новым нефтегазовым проектам.



Банковский гигант также заявил, что ограничит кредитование энергетических компаний, которые планируют расширить производство ископаемого топлива.



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Barclays является одним из крупнейших кредиторов отрасли добычи ископаемого топлива, однако на него оказывается все большее давление с целью заставить его ограничить поддержку этого сектора.



Группы активистов приветствовали этот шаг, но настаивали на том, что он недостаточно далеко зашел.



Согласно отчету экологической группы Rainforest Action Network, Barclays был крупнейшим спонсором сектора ископаемого топлива в Европе в период с 2016 по 2021 годы.



В 2022 году он выделил чуть менее $16,5 млрд, хотя этот показатель был значительно ниже, чем в предыдущие годы. В 2019 и 2020 годах эта цифра превышала 30 млрд долларов.



Однако на банк оказывают давление защитники окружающей среды, активисты-акционеры и даже знаменитости, требуя ограничить свою поддержку.

В прошлом году группа активистов, в которую вошли актриса Эмма Томпсон и кинорежиссер Ричард Кертис, призвала Всеанглийский теннисный клуб исключить Barclays из числа спонсоров Уимблдона. Они заявили, что банк "наживается на климатическом хаосе".



В своем заявлении об изменении климата Barclays объявил, что больше не будет напрямую финансировать проекты, направленные на расширение добычи нефти и газа, а также инфраструктуру, связанную с такими проектами.

