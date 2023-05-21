



Банк Израиля может снова повысить процентную ставку

В понедельник Банк Израиля должен объявить о своем следующем решении по процентной ставке. В настоящее время аналитики сходятся во мнении, что мы увидим дальнейшее повышение процентной ставки на 0,25% или "по крайней мере на 0,25%" до 4,75%.



Как сообщает Globes, в своем последнем объявлении о процентной ставке в апреле Банк Израиля предположил, что процентная ставка достигнет 4,75% только в конце 2023 года, но предполагается, что центральному банку придется достичь этого уровня на этой неделе, в основном из-за данных, опубликованных Центральным статистическим бюро на прошлой неделе, согласно которым годовая инфляция составляет 5%.



В то же время в Банке Израиля подчеркнули, что, несмотря на ожидание снижения налоговых поступлений в следующем году, снижение прогноза роста и распределение средств среди коалиционных партий на прошлой неделе, он все еще не обеспокоен растущим бюджетным дефицитом. Исследовательский отдел банка говорит, что политика правительства по-прежнему считается сокращающей: "Цель по дефициту была законодательно закреплена в прошлом году, и не похоже, что Израиль ее превысит. Это так, даже если произойдет некоторое снижение доходов из-за изменений в экономической активности".



С другой стороны, Банк Израиля, естественно, не радуется осыпанию деньгами коалиционных партий, большая часть которых не будет способствовать экономическому росту. Предупреждение, выпущенное на прошлой неделе Бюджетным отделом Министерства финансов, о том, что неконтролируемое распределение коалиционных партий может нанести ущерб ВВП Израиля в будущем, в основном перекликается с предыдущими отчетами центрального банка, в которых, например, подчеркивалась важность интеграции ультраортодоксального населения в рынок труда.



Государственный бюджет, который будет утвержден на этой неделе, построен на базовом предположении об очень низком бюджетном дефиците в 0,8–0,9% ВВП в 2023–2024 годах. Согласно последнему прогнозу Минфина, дефицит вырастет до 1,1% в этом году и до 1,35% в конце следующего года. Это все еще мало по сравнению с ожиданиями рынка. Аналитики сходятся во мнении, что дефицит достигнет 3% ВВП.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Ронен Менахем говорит, что в ближайшие месяцы Банку Израиля придется быть начеку в том, что касается бюджетного дефицита. "Правительство должно принять государственный бюджет на 2023-2024 годы к концу месяца, и, таким образом, закончится переходный период, в течение которого государственные расходы были ограничены одной двенадцатой в месяц от существующего бюджета. Чем больше начнет проявляться нарушение целевого показателя дефицита, тем сложнее будет Банку Израиля снижать процентные ставки", - говорит он.



Министр финансов Бецалель Смотрич, во всяком случае, уверен, что тревога преувеличена. "Бюджет по-прежнему сбалансирован, он соответствует потолку расходов, который мы для себя установили, и мы не нарушили рамки бюджета и умудряемся поддерживать установленные нами рамки, — говорит он. - Средства для коалиционных партий ненамного превышают показатели предыдущих лет, так что в этом отношении мы находимся на том же уровне".

