



Байден и Макрон поддержали использование прибыли от активов РФ для Украины

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон согласовали использование прибыли от замороженных российских активов для Украины.



Соответствующее совместное заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.



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"Президенты подтверждают свое решительное осуждение войны России против Украины и отвергают попытку РФ аннексировать суверенную украинскую территорию. Безответственная ядерная риторика России и игнорирование режимов контроля над вооружениями неприемлемы. В этом контексте Франция и США подтверждают свою постоянную поддержку защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, путем дальнейшего предоставления стране политической помощи, помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи", - сказано в заявлении.



Обе страны также подтвердили свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.



"Президенты обязуются поддерживать усилия внутри ЕС и "Большой семерки" по привлечению чрезвычайных прибылей от замороженных российских суверенных активов на благо Украины, в соответствии с международным правом", - добавили в Белом доме.

