



Байден и лидеры G7 согласовали пункт нового пакета санкций против России

Лидеры стран G7 и президент США Джо Байден согласовали один из пунктов нового пакета антироссийских санкций - а именно, запрет на алмазы из РФ.



По данным информационного агентства Reuters, соответствующий запрет на импорт вступит в силу уже с 1 января.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно соглашению, в течение 2024 года будет внедрено эмбарго на оборот камней. Непромышленные алмазы из РФ будут запрещены до января, а камни, продаваемые третьим странам - с марта.



Соответствующие ограничения станут частью нового, 11 пакета антироссийских санкций.