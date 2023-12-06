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Байден и лидеры G7 согласовали пункт нового пакета санкций против России
06.12.2023 21:47 Алина Груднева

Байден и лидеры G7 согласовали пункт нового пакета санкций против России

Лидеры стран G7 и президент США Джо Байден согласовали один из пунктов нового пакета антироссийских санкций - а именно, запрет на алмазы из РФ.

По данным информационного агентства Reuters, соответствующий запрет на импорт вступит в силу уже с 1 января.

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Согласно соглашению, в течение 2024 года будет внедрено эмбарго на оборот камней. Непромышленные алмазы из РФ будут запрещены до января, а камни, продаваемые третьим странам - с марта.

Соответствующие ограничения станут частью нового, 11 пакета антироссийских санкций.

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