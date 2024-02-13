



Австрия заговорила о конце сотрудничества с российским “Газпромом”

По сути Австрия оставалась последним крупным покупателем российского газа в ЕС. Но у каждого клуба есть правила, которые в итоге касаются всех.



В понедельник, 12 февраля, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер выступила с заявлением о грядущих переменах в подчиненной ей отрасли.



По ее словам, правительство задумалось о высокой доле российского газа в импорте: в ноябре она составляла 76%, а в декабре достигла рекордных 98%.



Австрия была для России не просто рынком одной страны. Здесь находится один из крупнейших газовых хабов Европы - Баумгартен. И для “Газпрома” который в результате кровавой войны Путина потерял ⅔ экспорта, это будет еще одним серьезным ударом. В прошлом году компания прокачала за рубеж лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года.

