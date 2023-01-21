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Alphabet уволит 12 000 сотрудников
21.01.2023 09:46 Алина Груднева

Alphabet уволит 12 000 сотрудников

Материнская компания Google Alphabet объявила об увольнении 12 000 сотрудников.

О планах сокращения сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Таким образом, Google потеряет 6% своей рабочей силы. Потерю рабочих мест почувствуют сотрудники Google и Alphabet по всему миру. Некоторые аналитики винят перерасходы технологических гигантов в череде увольнений. 

"У меня для вас неприятные новости. Мы решили сократить нашу рабочую силу примерно на 12 000 должностей. Это будет означать прощание с некоторыми невероятно талантливыми людьми, с которыми мы усердно трудились. Я глубоко сожалею об этом", - написал Пичаи в электронном письме, которое было разослано сотрудникам.

По словам гендиректора технологического гиганта, сотрудники в США уже были уведомлены об увольнении. 

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