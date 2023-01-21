



Alphabet уволит 12 000 сотрудников

Материнская компания Google Alphabet объявила об увольнении 12 000 сотрудников.



О планах сокращения сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи.



Таким образом, Google потеряет 6% своей рабочей силы. Потерю рабочих мест почувствуют сотрудники Google и Alphabet по всему миру. Некоторые аналитики винят перерасходы технологических гигантов в череде увольнений.



"У меня для вас неприятные новости. Мы решили сократить нашу рабочую силу примерно на 12 000 должностей. Это будет означать прощание с некоторыми невероятно талантливыми людьми, с которыми мы усердно трудились. Я глубоко сожалею об этом", - написал Пичаи в электронном письме, которое было разослано сотрудникам.



По словам гендиректора технологического гиганта, сотрудники в США уже были уведомлены об увольнении.