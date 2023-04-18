



Акции THG взлетели на 47% на фоне новостей о вероятном поглощении со стороны Apo

Акции THG Plc взлетели на 47% после того, как компания сообщила, что получила необязывающее предложение от Apollo Global Management Inc. о приобретении попавшего в беду британского интернет-магазина, пишет Bloomberg.



Пока нет уверенности в том, что нью-йоркский частный инвестиционный бизнес сделает твердое предложение.



Ранее известная как The Hut Group, компания, одним из основателей которой является гендиректор Мэтью Моулдинг, с момента выхода на биржу пережила тяжелые времена из-за проблем с управлением, стремительного роста цен на сыворотку, которую компания использует в своих протеиновых коктейлях, и спекуляций по поводу будущей прибыльности своего подразделения Ingenuity.



В прошлом году предприниматель Ник Кэнди отказался от предложения о покупке THG, как и конкурирующий консорциум, состоящий из Belerion Capital и хедж-фонда King Street Capital Management.