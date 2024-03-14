



Акции Tesla падают

Акции Tesla, упали примерно на 2% в среду, 13 марта после того, как Wells Fargo выразил опасения по поводу ослабления влияния снижения цен самым дорогим автопроизводителем в мире на спрос на его электромобили и понизил их рейтинг.



Tesla борется с глобальным замедлением спроса на электромобили после прошлогодней ценовой войны, которая нанесла ущерб марже, и потеряла почти 200 миллиардов долларов рыночной стоимости, поскольку ее акции упали почти на 29% в этом году.



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Брокерская компания также понизила ценовой ориентир Tesla до 120 долларов с 200 долларов, что является одним из самых низких показателей на Уолл-стрит и предполагает снижение на 32% по сравнению с последней ценой закрытия.



Инвесторы обеспокоены перспективами компании с тех пор, как генеральный директор Илон Маск в январе предупредил, что в этом году темпы роста будут "заметно ниже".

