Новости » Экономика
Акции Disney упали на 8% на фоне падения числа подписчиков стримингового сервиса
14.05.2023 02:31 Евгения Маркова

Акции Disney упали на 8% на фоне падения числа подписчиков стримингового сервиса

Акции Walt Disney Co упали более чем на 8% в четверг, поскольку неожиданное падение числа подписчиков стриминговой платформы компании усилило опасения, что медиа-развлекательная компания может пожертвовать ростом в своем стремлении остановить убытки.

Падение стерло около $16 млрд с рыночной стоимости компании и ознаменовало самое резкое однодневное падение акций с момента возвращения Боба Айгера на пост гендиректора Disney в ноябре. Акции Warner Bros Discovery и Paramount Global упали более чем на 3%.

Во втором квартале операционные убытки стримингового подразделения сократились на $400 млн по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовало повышение цен в декабре прошлого года в США и Канаде.

В этом году компания планирует снова поднять цены на Disney+, а также удалить из своих сервисов определенный контент с низким спросом, чтобы сократить расходы.

Во втором квартале Disney+ потерял около 4 млн подписчиков, по сравнению с прогнозами Visible Alpha о чистом приросте в 1,3 млн. Компания заявила, что спад может распространиться и на текущий квартал.

Потери были вызваны оттоком абонентов из ориентированного на Южную Азию предложения Disney+ Hotstar после того, как компания потеряла права на трансляцию матчей Индийской премьер-лиги по крикету.

Эти абоненты считаются менее ценными для Disney, поскольку они приносят меньший средний доход на одного пользователя.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы