



Акции Disney упали на 8% на фоне падения числа подписчиков стримингового сервиса

Акции Walt Disney Co упали более чем на 8% в четверг, поскольку неожиданное падение числа подписчиков стриминговой платформы компании усилило опасения, что медиа-развлекательная компания может пожертвовать ростом в своем стремлении остановить убытки.



Падение стерло около $16 млрд с рыночной стоимости компании и ознаменовало самое резкое однодневное падение акций с момента возвращения Боба Айгера на пост гендиректора Disney в ноябре. Акции Warner Bros Discovery и Paramount Global упали более чем на 3%.



Во втором квартале операционные убытки стримингового подразделения сократились на $400 млн по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовало повышение цен в декабре прошлого года в США и Канаде.



В этом году компания планирует снова поднять цены на Disney+, а также удалить из своих сервисов определенный контент с низким спросом, чтобы сократить расходы.



Во втором квартале Disney+ потерял около 4 млн подписчиков, по сравнению с прогнозами Visible Alpha о чистом приросте в 1,3 млн. Компания заявила, что спад может распространиться и на текущий квартал.



Потери были вызваны оттоком абонентов из ориентированного на Южную Азию предложения Disney+ Hotstar после того, как компания потеряла права на трансляцию матчей Индийской премьер-лиги по крикету.



Эти абоненты считаются менее ценными для Disney, поскольку они приносят меньший средний доход на одного пользователя.