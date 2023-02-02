



Адани отменил продажу акций из-за обвала после обвинений в мошенничестве

Индийский миллиардер Гаутам Адани отменил продажу акций своей флагманской компании на 2,5 миллиарда долларов поздно вечером в среду, когда его конгломерат потерял рыночную стоимость на десятки миллиардов долларов из-за обвинений в мошенничестве со стороны американской фирмы, занимающейся короткими продажами.



Ссылаясь на волатильность рынка и беспрецедентную ситуацию, Adani Group заявила, что решила не продолжать продажу своих акций, которые были предварительно распроданы во вторник, и вернет выручку от размещения. Фирма объявила об этом на следующий день после того, как Адани посетил порт Хайфы, который он недавно купил, пообещав продолжить инвестировать в Израиль, несмотря на его тяжелое финансовое положение.



Акции Adani обвалились после того, как финансовая исследовательская фирма Hindenburg Researchобвинила группу в “наглых” манипуляциях с фондовым рынком и мошенничестве с бухгалтерским учетом и других финансовых злоупотреблениях.



К моменту закрытия торгов в среду акции Adani Enterprises упали на колоссальные 28%. Акции шести других зарегистрированных на бирже компаний магната также упали на 2-19%. Adani Ports and Special Economic Zone, купившие порт Хайфы вместе с местным партнером Gadot Group примерно за 1,2 миллиарда долларов, подешевели почти на 18%.



“Рынок был беспрецедентным, и цена наших акций колебалась в течение дня. Учитывая эти чрезвычайные обстоятельства, правление компании сочло, что продолжение рассмотрения этого вопроса будет неправильным с моральной точки зрения”, – сказал бизнесмен в своем комментарии, добавив, что группа действовала “в интересах своих инвесторов с целью оградить их от финансовых потерь”.



Продажа акций и ее успех рассматривались как решающая проверка доверия инвесторов к Адани. Потери акций в среду стоили миллиардеру титула самого богатого человека в Азии, поскольку, по данным Bloomberg, его состояние резко упало до 72 миллиардов долларов. До отчета Hindenburg Research его собственный капитал в размере около 120 миллиардов долларов делал его третьим среди самых богатых людей мире.