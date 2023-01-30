



Миллиардер Гаутам Адани посетит Израиль для принятия в собственность порта Хайфы

На прошлой неделе американская инвестиционная компания Hindenburg Research объявила о короткой позиции по акциям Adani Group, обвинив конгломерат в бухгалтерском мошенничестве и махинациях с ценными бумагами. В ответ цена акций компании резко упала. К пятнице акции пяти из семи публичных компаний Adani Group упали на 16-20%. Общая стоимость семи компаний Adani Group снизилась на 45 миллиардов долларов после отчета Гинденбурга.



Несмотря на кризис, основатель и председатель Adani Group посетит Израиль на этой неделе для церемонии передачи права собственности на порт Хайфы от израильского правительства консорциуму Adani Group и израильской компании Gadot. В церемонии, знаменующей завершение процесса приватизации, также примет участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Министры израильского правительства не особенно обеспокоены деловой жизнеспособностью Адани, потому что порт Хайфы уже куплен, новое руководство порта – уважаемые назначенцы Gadot, а инвестиции в порт относительно невелики по сравнению с глобальной бизнес-империей Адани.



Консорциум Adani-Gadot приобрел порт Хайфы, предложив 3,9 миллиарда шекелей, что на 1 миллиард шекелей выше до этого предлагаемой цены. После победы в тендере были опубликованы финансовые данные, показывающие, что Adani Group имеет высокую долю заемных средств, и были высказаны опасения по поводу завершения покупки.



Credit Suisse опубликовала оценку, согласно которой “плохой сценарий может привести компанию к огромной долговой ловушке”. Тем не менее группа опубликовала специальную презентацию с данными, показывающими, что ее кредитная политика разумна, а стабильность – надежна.



Покупка Хайфского порта была завершена в начале месяца за счет кредита в размере 1,6 миллиарда шекелей с процентной ставкой 7,5% на два года, а остаток будет выплачен из собственных источников консорциума. Adani-Gadot Group считает, что заключила выгодную сделку, поскольку в порту Хайфы имеется около 1 миллиарда шекелей наличными, предназначенных для модернизации портовой инфраструктуры.