Adani Group продолжит инвестиции в Израиль после приобретения порта Хайфы

Гаутам Адани выступил на церемонии в Хайфе, приветствуя Adani Ports APSE.NS и местную химическую и логистическую группу Gadot – партнеров, которые приобрели порт за 4 миллиарда шекелей. Индийский магнат заявил во вторник, что продолжит инвестировать в Израиль после того, как его группа получила контроль над одним из главных портов страны. Он не говорил ни о недавней продаже акций своей группы, ни о резком падении их стоимости.



“Мы изменим весь ландшафт порта”, – сказал миллиардер. “Наше намерение состоит в том, чтобы сделать правильные инвестиции, которыми будет гордиться не только партнерство Адани-Гадот, но и весь Израиль”.



Вход Адани побудил израильских лидеров возродить надежды на создание торговых ворот, соединяющих средиземноморский порт Хайфа и более широкий Ближний Восток, включая Саудовскую Аравию, которая не имеет связей с Израилем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на церемонии, что он "работает над привлечением инвестиций в Хайфу для создания торгового маршрута, соединяющего Средиземное море и Персидский залив в обход Суэцкого канала".



Продажа морского порта Хайфы заняла пять лет и знаменует собой кульминацию почти двух десятилетий реформы неэффективного сектора, в течение многих лет страдающего от забастовок. Израиль продает свои государственные порты и строит новые частные доки, чтобы снизить расходы и сократить время ожидания разгрузки судов выше среднего.



"Это знаменательный день, когда порт Хайфы передается группе Адани. Соглашение Авраама изменит правила игры для логистики в Средиземном море. Адани-Гадот решил превратить порт Хайфы в достопримечательность, которой все будут восхищаться", – написал бизнесмен в Twitter.



Privileged to meet with @IsraeliPM @netanyahu on this momentous day as the Port of Haifa is handed over to the Adani Group. The Abraham Accord will be a game changer for the Mediterranean sea logistics. Adani Gadot set to transform Haifa Port into a landmark for all to admire. pic.twitter.com/Cml2t8j1Iv