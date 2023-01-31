



Нетаниягу: выводим на новый высокий уровень порт Хайфы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии передачи прав компании ADGD Ltd на управление Хайфским портом.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.



"Это праздничный день для города Хайфа, для Государства Израиль, для Индии, для наших отношений, для экономики региона и мира. Взволнован тем, что нахожусь здесь со всеми вами в день хороших новостей и праздника для израильской экономики и граждан Израиля. Сегодня мы выводим на новый высокий уровень порт Хайфы, наш центральный якорь в море и основу для развития торговли со странами мира", - сказал Нетаниягу.



По его словам, передача прав компании "Адани" на порт Хайфы - это недвусмысленное выражение веры в израильскую экономику и могущество государства.



"Я слышу гневные пророчества о разрушении экономики. Эти опасения не имеют под собой никаких оснований. Экономика Израиля сильна как никогда, и она станет еще сильнее, когда мы облегчим ведение бизнеса в частном секторе, уменьшим юридическую бюрократию. Мы много работаем, чтобы это изменить, мы изменим это, и после того, как мы проведем эту реформу, все будут спрашивать, как же мы без этого обходились. Сегодня спрашивают, что же было до тех изменений, которые мы ввели в портах - то же самое происходит и здесь", - добавил он.



Нетаниягу подчеркнул, что приватизация порта Хайфы и приход новых инвесторов в судоходство напрямую укрепляют экономическую мощь Израиля. Он подчеркнул, что это будет способствовать снижению дороговизны жизни, созданию новых рабочих мест и открытию новых возможностей для экспорта и импорта. И это наряду с укреплением связей между Индией и Израилем.



"Эрец-Исраэль находится у моря тысячи лет. Море нам не чужое. Библейские племена Звулун, Дан и Ашер находили себе пропитание в море. Царь Соломон, хасмонеи, цари Янай и Ирод посылали корабли во многие земли. Герцль писал, как он представлял себе Хайфу: "Был прерасен город, расположенный на берегу синего моря. Это был самый удобный и безопасный порт на Средиземном море. Здесь мирно швартовались корабли всех размеров, всех типов, под флагами всех наций", - добавил он.