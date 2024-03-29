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Жуткое ДТП в ЮАР: автобус с паломникам рухнул с моста
29.03.2024 16:17 Алина Груднева

Жуткое ДТП в ЮАР: автобус с паломникам рухнул с моста

В Южной Африке автобус с паломниками рухнул с моста в пропасть.

По данным ВВС, он прорвал ограждение и упал в ущелье с высоты около 50 метров.

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В результате аварии, произошедшей в городе Мориа, погибли 45 человек. По предварительной версии, водитель потерял управление на горном перевале Маматлакала между городами Мокопане и Маркен. 

Идентифицировать удалось лишь девять тел, поскольку автобус после падения загорелся.

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