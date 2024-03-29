Жуткое ДТП в ЮАР: автобус с паломникам рухнул с моста
В Южной Африке автобус с паломниками рухнул с моста в пропасть.
По данным ВВС, он прорвал ограждение и упал в ущелье с высоты около 50 метров.
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В результате аварии, произошедшей в городе Мориа, погибли 45 человек. По предварительной версии, водитель потерял управление на горном перевале Маматлакала между городами Мокопане и Маркен.
Идентифицировать удалось лишь девять тел, поскольку автобус после падения загорелся.