



Жуткое ДТП в ЮАР: автобус с паломникам рухнул с моста

В Южной Африке автобус с паломниками рухнул с моста в пропасть.



По данным ВВС, он прорвал ограждение и упал в ущелье с высоты около 50 метров.



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В результате аварии, произошедшей в городе Мориа, погибли 45 человек. По предварительной версии, водитель потерял управление на горном перевале Маматлакала между городами Мокопане и Маркен.



Идентифицировать удалось лишь девять тел, поскольку автобус после падения загорелся.