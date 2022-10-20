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Жителям дома в Ейске, на который упал самолет, выплатили по 10 тысяч рублей
20.10.2022 15:12 Алина Груднева

Жителям дома в Ейске, на который упал самолет, выплатили по 10 тысяч рублей

Первым жителям дома в Ейске, на который упал военный самолет, выплатили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

 
Об этом в комментарии ТАСС сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
 
"Первые 13 человек получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяс рублей, ведется активная работа по приему и обработке документов для ускорения процесса выплат", - сказано в заявлении. 
 
По данным администрации Ейского района, 584 жителя дома подали документы на получение единовременной материальной помощи.
 
"По 10 тысяч будут производиться выплаты по количеству прописанных", - добавили в министерстве. 

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