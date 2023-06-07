



Женская организация: ответ не в том, чтобы наводнить страну оружием

Женские организации "Наамат" отреагировала на инициативу министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира относительно упрощения критериев лицензирования оружия.



"Треть всех женщин, убитых в 2021 году, были убиты законными владельцами оружия", — сказано в заявлении.



По словам председателя организации по защите женщин Хагит Пеер, ответ на насилие в Израиле заключается не в том, чтобы наводнить страну оружием. Между тем, с другой стороны, представители полиции похвалили план, назвав его "отличным решением".



"Как именно наводнение улиц десятками тысяч единиц оружия за счет смягчения критериев приведет к снижению насилия и повышению эффективности управления? Этот план может создать еще больший хаос", — предупредила исполнительный директор организации Даниэли Елин.



По ее словам, если наводнить страну все большим количеством оружия, это "приведет к еще большему насилию".