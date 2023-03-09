



Женщина, 19 раз ударившая своего бывшего ножом, утверждает, что это был сон

Женщине из Висконсина было предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство первой степени после того, как она якобы нанесла ножевые ранения своему бывшему парню 19 раз во время того, что, по ее словам, она это “видела во сне”.



Согласно уголовному делу, 18 февраля полиция была вызвана в дом 21-летней Морган Лунд, которая подвергалась жестокому обращению после того, как она якобы нанесла ножевое ранение своему бывшему парню, который жил там.



Лунд сообщила полиции, что напала на своего бывшего, который спал на диване, потому что ей “почудилось, что она увидела темную, нечеловеческую фигуру”.



Лунд и неназванный бывший недавно расстались после трех лет отношений и имеют общего ребенка.



В жалобе говорится: “У нее были спутанные воспоминания о чем-то, что могло быть сном или ее воображением, но она думала, что (жертва) кричала на их дочь. Она помнит, что тогда была в гостиной и увидела эту темную, страшную фигуру сверху (жертвы), нападающую на него. Она подошла к дивану, взяла ножницы, лежавшие там, и начала “пытаться убить” темную зловещую фигуру, атакующую (жертву). Только когда (жертва) закричала на нее и сопротивлялась, она поняла, что фигуры здесь нет, и она на самом деле ранила (жертву). Она говорит, что как только поняла, что происходит, отложила ножницы и попыталась оказать первую помощь (пострадавшему)”.



Сообщается, что пострадавший получил множественные ножевые ранения на спине и переднем боку. Он утверждал, что Лунд оскорбляла его на протяжении всех отношений. Полиция изъяла ножницы, которые могли быть использованы при нападении.



Лунд не признала себя виновным. Была назначена психиатрическая экспертиза, и она находится под залогом в 250 000 долларов. Следующее судебное заседание назначено на 13 апреля.







