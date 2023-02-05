



“Железный купол” перехватил беспилотник, запущенный из Газы

Силы безопасности сообщают, что система ПВО “Железный купол” перехватила беспилотник, запущенный из сектора Газа. Жители юга Израиля в районе Сдерота и палестинцы в северной части ПА сообщают, что слышали сильный взрыв.



На кадрах видно, как в этом районе запущены две ракеты-перехватчика “Железный купол”. Муниципалитет Сдерота заявляет, что по городу не было выпущено ракет, а беспилотник был успешно сбит.



В этом районе не сработала сирена. ЦАХАЛ пока не прокомментировала инцидент.