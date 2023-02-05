“Железный купол” перехватил беспилотник, запущенный из Газы
Силы безопасности сообщают, что система ПВО “Железный купол” перехватила беспилотник, запущенный из сектора Газа. Жители юга Израиля в районе Сдерота и палестинцы в северной части ПА сообщают, что слышали сильный взрыв.
На кадрах видно, как в этом районе запущены две ракеты-перехватчика “Железный купол”. Муниципалитет Сдерота заявляет, что по городу не было выпущено ракет, а беспилотник был успешно сбит.
В этом районе не сработала сирена. ЦАХАЛ пока не прокомментировала инцидент.
Footage shows Iron Dome interceptor missiles launching over Sderot, apparently to intercept a drone. pic.twitter.com/HH2qZYdtvr— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 4, 2023