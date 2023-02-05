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“Железный купол” перехватил беспилотник, запущенный из Газы
05.02.2023 07:02 Наталья Богинская

“Железный купол” перехватил беспилотник, запущенный из Газы

Силы безопасности сообщают, что система ПВО “Железный купол” перехватила беспилотник, запущенный из сектора Газа. Жители юга Израиля в районе Сдерота и палестинцы в северной части ПА сообщают, что слышали сильный взрыв.

На кадрах видно, как в этом районе запущены две ракеты-перехватчика “Железный купол”. Муниципалитет Сдерота заявляет, что по городу не было выпущено ракет, а беспилотник был успешно сбит.

В этом районе не сработала сирена. ЦАХАЛ пока не прокомментировала инцидент.

 

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