



Зафиксирована ротация ВС РФ в Беларуси

В Беларуси на аэродроме "Мозырь" зафиксирована ротация личного состава ВС РФ.



По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", замечен самолет Ан-12, который доставил туда группу российских военных.



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"9 декабря в 17:34 с аэродрома "Сеща" (Брянская область, РФ) в аэропорт "Гомель" прилетел военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ. До этого Ан-12 прилетал в Гомель 13 октября", - сообщили аналитики.



Позже на трассе Гомель - Речица были замечена колонна российской техники. Аналитики предположили, что перевозились более 80 пассажиров.