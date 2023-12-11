Зафиксирована ротация ВС РФ в Беларуси
В Беларуси на аэродроме "Мозырь" зафиксирована ротация личного состава ВС РФ.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", замечен самолет Ан-12, который доставил туда группу российских военных.
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"9 декабря в 17:34 с аэродрома "Сеща" (Брянская область, РФ) в аэропорт "Гомель" прилетел военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ. До этого Ан-12 прилетал в Гомель 13 октября", - сообщили аналитики.
Позже на трассе Гомель - Речица были замечена колонна российской техники. Аналитики предположили, что перевозились более 80 пассажиров.