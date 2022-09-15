



Задержана подозреваемая в смерти двух детей, найденных в чемоданах в Н. Зеландии

Женщина, которая, как полагают, является матерью двух погибших маленьких детей, была арестована в Южной Корее по обвинению в двойном убийстве, совершенном в Новой Зеландии по запросу новозеландской полиции.



Тела двух давно умерших детей были обнаружены в чемоданах после того, как в прошлом месяце семья купила трейлер с вещами на аукционе брошенных товаров недалеко от Окленда. До продажи чемоданы находились на хранении не меньше трех-четырех лет.



Южнокорейская полиция заявила, что задержала 42-летнюю женщину в юго-восточном портовом городе Ульсан в четверг на основании ордера южнокорейского суда, выданного после того, как Новая Зеландия запросила ее экстрадицию.



"Подозреваемая обвиняется полицией Новой Зеландии в убийстве двух ее детей, семи и десяти лет, примерно в 2018 году в районе Окленда", — говорится в сообщении Национального полицейского управления Сеула.



Дело об экстрадиции будет рассмотрено в Верховном суде Сеула, сказал Пак Сын Хун, сотрудник Национального полицейского управления. Пак сказал, что дата еще не назначена, но рассмотрение должно состояться в течение двух месяцев.



Полиция Новой Зеландии заявила, что ордер был выдан в связи с двумя обвинениями в убийстве, и они подали заявку на экстрадицию женщины в соответствии с положениями действующего договора между двумя странами.



Полиция Новой Зеландии обратилась к властям Южной Кореи с просьбой держать женщину в тюрьме до ее экстрадиции.



"Заключить кого-то под стражу за границей в течение такого короткого периода времени удалось благодаря помощи корейских властей и координации со стороны сотрудников Интерпола нашей новозеландской полиции", — заявил в своем заявлении детектив-инспектор Тофилау Фаамануиа Вааэлуа.



Он сказал, что расследование было "очень сложным" и продолжается до сих пор как в Новой Зеландии, так и за рубежом.



Вааэлуа сказал, что полиция не собирается давать дальнейшие комментарии, поскольку сейчас дело находится на рассмотрении в суде.



Власти Новой Зеландии обычно не комментируют незавершенные судебные дела, чтобы огласка не могла повлиять на исход.