



В Новой Зеландии пара купила на аукционе чемоданы с останками детей

Семья из Новой Зеландии приобрела два чемодана на аукционе и ужаснулась содержимому. Внутри чемоданов оказались останки двух детей.



В полиции сообщили, что дети умерли несколько лет назад, им было от пяти до десяти лет в момент смерти. Отмечается, что семья, купившая чемоданы на аукционе, не знала о содержимом.



Первым заподозрил неладное их сосед, который работал в крематории. Запах, исходящий от купленных на аукционе вещей, заставил его занервничать.



"Я сразу все понял и подумал, откуда это?" - сказал он.



Предполагается, что родственница погибших детей сейчас находится в Южной Корее, о чем сообщили в полиции Сеула.



Согласно информации правоохранителей, женщина - уроженка Новой Зеландии корейского происхождения, прибыла в Южную Корею в 2018 году и, вероятнее всего, находится там же по сей день. Предполагается, что она может быть матерью погибших детей.