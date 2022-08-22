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В Новой Зеландии пара купила на аукционе чемоданы с останками детей
22.08.2022 10:18 Александр Юзовский

В Новой Зеландии пара купила на аукционе чемоданы с останками детей

Семья из Новой Зеландии приобрела два чемодана на аукционе и ужаснулась содержимому. Внутри чемоданов оказались останки двух детей.

В полиции сообщили, что дети умерли несколько лет назад, им было от пяти до десяти лет в момент смерти. Отмечается, что семья, купившая чемоданы на аукционе, не знала о содержимом.

Первым заподозрил неладное их сосед, который работал в крематории. Запах, исходящий от купленных на аукционе вещей, заставил его занервничать.

"Я сразу все понял и подумал, откуда это?" - сказал он.

Предполагается, что родственница погибших детей сейчас находится в Южной Корее, о чем сообщили в полиции Сеула.

Согласно информации правоохранителей, женщина - уроженка Новой Зеландии корейского происхождения, прибыла в Южную Корею в 2018 году и, вероятнее всего, находится там же по сей день. Предполагается, что она может быть матерью погибших детей.

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