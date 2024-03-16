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ЮНИСЕФ: каждый третий малыш в Газе страдает от острого недоедания
16.03.2024 09:15 Алина Груднева

ЮНИСЕФ: каждый третий малыш в Газе страдает от острого недоедания

В северной части Газы наблюдается крайне высокий уровень острого недоедания среди маленьких детей.

Об этом говорится в новом отчете ЮНИСЕФ.

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"Каждый третий ребенок в возрасте до двух лет в северной части Газы страдает от острого недоедания. Эти данные увеличились вдвое всего за один месяц", - сообщили в детском фонде ООН.

По данным ЮНИСЕФ, за последние недели по меньшей мере 23 ребенка умерли от голода и обезвоживания. 
 

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