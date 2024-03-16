



ЮНИСЕФ: каждый третий малыш в Газе страдает от острого недоедания

В северной части Газы наблюдается крайне высокий уровень острого недоедания среди маленьких детей.



Об этом говорится в новом отчете ЮНИСЕФ.



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"Каждый третий ребенок в возрасте до двух лет в северной части Газы страдает от острого недоедания. Эти данные увеличились вдвое всего за один месяц", - сообщили в детском фонде ООН.



По данным ЮНИСЕФ, за последние недели по меньшей мере 23 ребенка умерли от голода и обезвоживания.

