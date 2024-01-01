



Япония объявила предупреждение о цунами после серии сильных землетрясений

Японское метеорологическое агентство сообщило о землетрясениях у побережья Исикавы и близлежащих префектур сегодня утром, одно из них предварительной магнитудой 7,6.



Агентство выпустило предупреждение о крупном цунами для Исикавы и предупреждения или рекомендации о цунами более низкого уровня для остальной части западного побережья острова Хонсю.



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Японская общественная телекомпания NHK предупреждает, что высота потоков воды может достигать 5 метров, и призывает людей как можно быстрее бежать на возвышенности или на крышу соседнего здания.



NHK утверждает, что волны цунами могут продолжать возвращаться, и предупреждения продолжают передаваться почти через час после первого предупреждения.



Ожидается, что цунами высотой около 3 метров обрушится на Ниигату и другие префектуры на западном побережье Японии. По данным NHK, уже подтверждено, что небольшие волны цунами достигли береговой линии.



В этом районе находится атомная станция. Компания-оператор Tokyo Electric Power Co. заявила, что проверяет ее на наличие проблем, но сообщений о каких-либо нарушениях пока не поступало.



